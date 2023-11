CIVITAVECCHIA – L’assessore ad Edilizia e Urbanistica, Demanio e Patrimonio Monica Picca ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico. Lo ha fatto in una lettera al Sindaco Ernesto Tedesco, al Segretario generale Angela Rosaria Stolfi e al Presidente del consiglio comunale, motivando la scelta con i recenti altri incarichi ricevuti. “È stato per me un onore e ringrazio per la fiducia posta nelle mie capacità”, scrive Monica Picca nella lettera con cui comunica la sua decisione, ringraziando tutti i componenti della Giunta Municipale, i Consiglieri di maggioranza e opposizione, i dipendenti comunali e il Sindaco, “per avermi dato l’occasione di mettermi al servizio di Civitavecchia senza alcun interesse che non fosse il bene dei cittadini e il rispetto della legalità”.

Il Sindaco Ernesto Tedesco ha accettato le dimissioni e rivolto a Monica Picca “un grande ringraziamento, da Capo dell’Amministrazione e mio personale: prima all’Istruzione, poi a Edilizia e Patrimonio Monica Picca ha dato ampia dimostrazione delle sue capacità professionale e delle sue doti umane. Non è un caso che altri enti la abbiano fortemente voluta, né che ella stessa abbia scelto di dimettersi, per non rischiare di togliere efficacia al suo impegno di amministratrice di Civitavecchia. Le inviamo un grosso in bocca al lupo, sapendo che ci sentiremo spesso. Contestualmente, ho dato l’incarico di assessore a Edilizia e Urbanistica, Demanio e Patrimonio a Paola Rossi, cui auguro buon lavoro per le delicate sfide che ci attendono”.

Architetto urbanista con quarant’anni di esperienza, l’assessore Paola Rossi ha ricoperto numerosi incarichi e consulenze di prestigio (ministeri degli Esteri e dei Beni Culturali) e conosce profondamente il territorio di Civitavecchia.