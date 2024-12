CIVITAVECCHIA – Il sindaco di Civitavecchia ha incontrato i parlamentari Alessandro Battilocchio e Mauro Rotelli in un confronto costruttivo, ringraziandoli per la loro disponibilità anche in una giornata significativa come la vigilia di Natale. L’incontro ha prodotto risultati importanti e rassicuranti: è stato confermato che la figura del commissario per il post-carbone non scavalcherà l’autonomia dell’amministrazione comunale, ma sarà invece un supporto per sveltire alcune procedure strategiche necessarie a questa fase di transizione cruciale.

Il sindaco ha colto l’occasione per sottolineare che l’amministrazione si è dotata della consulenza del professor Livio De Santoli, prorettore della Sapienza per la transizione energetica ed esperto di energie rinnovabili di livello internazionale. Il professor De Santoli avrà il compito di valutare la sostenibilità ambientale dei progetti futuri, garantendo al Comune un approccio rigoroso e qualificato nelle scelte strategiche che interesseranno il territorio.

Tra i temi affrontati durante l’incontro, si è discusso della prossima manifestazione d’interesse promossa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MiMIT), che avvierà un processo per attrarre investitori sul territorio. Il sindaco ha inoltre illustrato la proposta di ampliamento delle aree industriali, che presenterà al ministero, sottolineando le opportunità offerte dall’ampliamento della Zona Logistica Semplificata (ZLS) recentemente ottenuto. Questo strumento, combinato con la presenza di aree che beneficiano di aiuti di Stato previsti dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, rappresenta un’occasione strategica per stimolare lo sviluppo economico locale e l’arrivo di investitori qualificati.

L’incontro si è concluso con l’accordo di convocare un tavolo di confronto mensile tra il sindaco, i parlamentari ed allargarlo successivamente agli altri attori istituzionali coinvolti. Questo appuntamento continuativo consentirà di seguire da vicino l’evoluzione delle numerose e importantissime iniziative già avviate per il rilancio e lo sviluppo del territorio.

