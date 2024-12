CIVITAVECCHIA – La promessa è arrivata forte e chiara: il ministro del Lavoro Marina Calderone sarà al fianco di Civitavecchia durante la delicata fase di transizione economica e occupazionale legata al phase out e allo spegnimento della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord. Un impegno importante, ribadito durante il convegno “Lavoro Occupazione Futuro – Con il Governo Meloni l’Italia torna a correre”, che si è svolto nei giorni scorsi al Centro Congressi Universo di Roma.

È stata Emanuela Mari, Presidente della Commissione Affari Europei e Internazionali della Regione Lazio, a porre l’accento sulla situazione di Civitavecchia, descrivendo il quadro allarmante che si profila con la chiusura della centrale Enel.

«Le vertenze occupazionali – ha spiegato nel suo intervento -, soprattutto nelle aree più fragili, sono numerose. Io vengo da un territorio particolarmente delicato: presto chiuderà la centrale di Torrevaldaliga Nord, e questo rappresenta un problema occupazionale per circa 800 persone, senza contare l’indotto. La Commissione lavoro della Regione Lazio, insieme al Governo, è già impegnata su questo tema con diversi tavoli di confronto. Ministro, sono certo che continuerà a essere al nostro fianco, come lo è stato finora. Colgo l’occasione per invitarla ufficialmente sul litorale nord, dove saremo felici di ospitarla per parlare delle sfide occupazionali legate a questa transizione».

La risposta del Ministro Calderone non si è fatta attendere, ha garantito infatti la massima attenzione del Governo verso Civitavecchia e i territori colpiti dalla transizione energetica. Il ministro ha promesso un supporto concreto e la sua vicinanza a Civitavecchia e a tutto il territorio.

L’impegno del Ministro rappresenta un segnale di speranza per la città, che si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti dopo anni di economia “Enelcentrica”. La promessa di Calderone di essere presente sul territorio per supportare e lavorare a soluzioni condivise è stata accolta con entusiasmo dai presenti, confermando la centralità della questione Civitavecchia nell’agenda del Governo.

Mari ha colto l’occasione per presentare anche le misure che la Regione Lazio sta implementando per favorire l’occupazione, come i bandi “Salgo” e “Risalgo”, pensati per giovani disoccupati e over 50 che desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il convegno, che ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali come Giovanni Quarzo, Marco Bertucci e Andrea Volpi, è stato un’occasione per riflettere sui progressi fatti dal Governo Meloni in materia di lavoro. Tuttavia, Mari ha sottolineato che i risultati nazionali, come la diminuzione della disoccupazione ai minimi storici, non devono distogliere l’attenzione dalle emergenze locali.

