CIVITAVECCHIA – «Finalmente il tavolo di coordinamento definito dall’emendamento a mia firma entra nel vivo: Civitavecchia al centro dibattito sulle dinamiche di sviluppo, a livello nazionale, come previsto da specifico provvedimento normativo. Dai feedback che ho ricevuto la sensazione è che siamo sulla strada giusta. Il tavolo è lo spazio giusto nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni e le parti sociali che sono interessate al percorso di phase out e sono sicuro che tutti insieme si troverà la strada giusta per definire un nuovo sviluppo di Civitavecchia. C’è una grande sintonia tra Governo e Regione che ci permetterà di trovare le soluzioni più giuste: ringrazio il Sindaco Tedesco, il Sottosegretario Bergamotto e la Vicepresidente Angelilli per il grande lavoro che stanno conducendo a favore del nostro territorio». lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia.