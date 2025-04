CIVITAVECCHIA – «L’ultima delibera del Consiglio comunale sulla questione degli usi civici rappresenta un altro passo avanti nella continuità amministrativa». Lo ha sottolineato l’ex consigliere comunale Vittorio Petrelli che da anni ormai segue da vicino al questione legata agli usi civici.

«Nell’area residenziale che coincide con quella che fu la Tenuta delle Mortelle (stiamo parlando del quadrilatero e quindi da sopra l’area sopra dall’ospedale, ma anche via Berlinguer, a via Don Milani, da via bandita delle Mortelle a via Terme di Traiano, compreso quindi anche via Montanucci parte alta) – ha spiegato – si potranno d’ora in poi promuovere pratiche edilizie, un’esigenza della quale si era fatta carico anche la precedente amministrazione conferendo l’incarico al perito demaniale Alebardi che era finalizzato all’elaborazione di un’analisi territoriale, uno strumento necessario per consentire agli uffici comunali competenti di poter autorizzare istanze urbanistiche. Il lavoro del perito è stato ultimato e quindi l’Amministrazione Piendibene lo ha approvato e reso esecutivo. In una situazione positiva una nota critica può essere fatta all’assessore competente D’Antò che non ha recepito l’invito del Comitato per gli Usi civici, e non se ne comprendono i motivi, di far ufficializzare la sentenza Antonelli che passata in giudicato avrebbe consentito di liberare circa 1.500 famiglie dal vincolo». Petrelli sottolinea anche che, sul fronte delle compravendite, «non è cambiato nulla: potranno essere effettuate – ha specificato – ma con tutti i limiti che la situazione impone. Per porre fine a questa ingiustizia dovremo attendere le mosse del nuovo Consiglio dell’Università agraria la quale si troverà di fronte a due possibili strade: far rielaborare una nuova perizia demaniale conforme alle aste di vendita dei terreni ignorate dal perito Monaci (quello nominato dalla precedente gestione) e promuoverne l’ufficializzazione presso la Regione; oppure non impugnare le sentenze e quindi non aprire nuove fasi processuali che si sono rivelate un vero calvario per tante famiglie. In definitiva non servirà molto tempo per verificare se la scelta dell’amministrazione Piendibene di sostenere la candidatura del presidente Menotti Demichelis al vertice dell’Università agraria rappresenterà una vera discontinuità con il passato. Il nostro compito – ha concluso Petrelli – sarà quello di vigilare e informare come sempre i cittadini su quanto accadrà».