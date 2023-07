SORIANO NEL CIMINO – Si è tenuta presso l’ex cinema Florida un’assemblea pubblica organizzata dalle forze di opposizione – Partito democratico, gruppo consiliare Soriano Bene Comune, Rifondazione comunista, Azione – per discutere insieme alla cittadinanza delle iniziative future che saranno intraprese dall’opposizione.

La petizione popolare cimitero, in primis, sottoscritta da centinaia di sorianesi e «promossa contro la decisione dell’amministrazion del sindaco Camilli di procedere con la sanatoria del cimitero obbligando i cittadini ad un ingente esborso economico con finalità di cassa e per garantire una maggiore trasparenza nella gestione dello stesso. La petizione sarà consegnata al sindaco ed agli uffici comunali, che si dovranno esprimere entro 40 giorni. Ci aspettiamo che il sindaco risponda concretamente e pubblicamente ai quesiti sollevati». Così, in una nota, Luca Scutigliani (segretario del Circolo del Partito Democratico), Sante Alibrandi, Anna Rita Pazienza, Vito Viglianisi, ( Soriano Bene Comune), Giuliano Franchi (segretario di Rifondazione Comunista), Fiorenzo Castellani (Azione Soriano).

«L’assemblea è stata caratterizzata da una forte e numerosa partecipazione, e ci ha permesso di confrontarci su problematiche e spunti migliorativi per la fruizione dei servizi cimiteriali a Soriano nel Cimino. Tra questi, si sono evidenziate la presenza di numerose barriere architettoniche, l’incuria di alcune zone, l’inagibilità della camera mortuaria, la mancanza di fontanelle d’acqua in diverse aree e altre criticità. L’impegno delle opposizioni - spiegano - è quello di in lavoro con la comunità per affrontare tematiche di interesse collettivo e rappresentarle nelle sedi istituzionali per migliorare i servizi al cittadino.

L’obiettivo delle forze di opposizione è quello di modificare il regolamento comunale sul cimitero ed evitare ai cittadini un ingiustificato impegno economico. Desideriamo sottolineare che, per l’ennesima volta, l’amministrazione comunale ci ha impedito di utilizzare le strutture istituzionali. In particolare, ci è stata negata l’opportunità di utilizzare la sala consiliare per lo svolgimento dell’assemblea del 7 luglio scorso, con la giustificazione che si desidera evitare iniziative politiche all’interno dei luoghi istituzionali. Tale giustificazione non ci convince, poiché le istituzioni rappresentano il fulcro fondamentale della sfera politica, fungendo da epicentro non soltanto della burocrazia e del potere amministrativo, ma anche delle aspirazioni di cambiamento sociale e della promozione dei valori democratici».

«Siamo determinati a continuare il nostro impegno a favore dei cittadini di Soriano nel Cimino e ad affrontare le questioni legate al cimitero con la massima responsabilità e trasparenza», conclude la nota.

