VITORCHIANO - Buone notizie per il recupero di alcune zone di interesse naturalistico.

Lo rende noto l’amministrazione comunale, in un post su Facebook. «La Regione Lazio - si legge - ha finanziato il recupero di alcune aree e diversi percorsi naturalistici del paese, inclusi la storica area della Fontana del Duca, il percorso pedonale per raggiungerla attraverso i boschi da strada Gramignana, nonché il percorso de “Le Piagge” verso il Santuario di San Michele Arcangelo».

Con specifica Dgr, infatti, la Regione stessa certifica «la bontà dei progetti inviati dal Comune di Vitorchiano in seno a Psr - scrive l’amministrazione - finanziando gli stessi per circa 73mila euro complessivi. Previste attività di messa in sicurezza e sistemazione dei percorsi, nuova cartellonistica, tavoli e arredi per rendere le aree interessate fruibili e sicure, adatte a grandi e piccini. Un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del territorio e difesa dell’ambiente in cui viviamo». «Un ulteriore passo in avanti, un ulteriore impegno che si sta concretizzando per continuare a crescere, un passo alla volta, tutti insieme», fanno sapere dall’assessorato ai Lavori pubblici.

