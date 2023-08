S. MARINELLA – Nell’ultimo consiglio comunale si è tornati a parlare della Multiservizi, in occasione dell’approvazione dell’equilibrio di bilancio. La società partecipata è considerata dalle opposizioni il tallone di Achille dell’amministrazione comunale in quanto i conti risultano deficitari. “Visto che il bilancio della partecipata è inserito in quello del Comune – dice Coalizione Futuro - ed è soggetto a controllo analogo, la nostra consigliera Clelia Di Liello, ha posto due semplici domande: Quali sono i motivi della perdita di 290mila euro al 30 giugno scorso? Siccome si dice che i conti andranno a migliorare, su quale base si presume tale miglioramento? La perdita presunta al 31 dicembre prossimo si dice sarà pari a -115mila euro, tale da alleggerire e non a colmare del tutto il deficit. La prima domanda è importante perché pone l’accento sul malfunzionamento della società partecipata. Perché un buco così grande? Comprenderlo significa ricorrere ai ripari ed è un diritto della cittadinanza, ancorché dell’opposizione, sapere come questa società venga gestita. Ma la domanda non viene presa assolutamente in considerazione in consiglio, lasciando aperti dubbi e sospetti sulla trasparenza della gestione. Alla seconda domanda, il sindaco, prima ancora del consiglio comunale, ha tentato una vaga risposta alla stampa. Al sindaco e alla sua maggioranza ricordiamo che il luogo deputato alle comunicazioni con i cittadini è il consiglio comunale ed è scorrettezza istituzionale diffondere notizie prima della discussione in aula”. “Con toni ottimistici e trionfalistici – prosegue la nota - il sindaco replica in consiglio che non ci sono problemi, che i conti torneranno in ordine per la Ssm perché ha redarguito la direzione della partecipata e imposto nuove regole. Sciorina inoltre una serie di presunti margini operativi lordi che saranno raggiunti entro l’estate relativi a parcheggi sterrati, parcheggi blu, verde, spiagge libere, settore pulizie e farmacie”. “Insomma il sindaco – conclude Coalizione Futuro - presume un vero e proprio capovolgimento dei conti grazie soprattutto agli incassi legati ai parcheggi blu, che avvengono sostanzialmente nei mesi estivi e dunque per il miglioramento dei conti bisogna solo aspettare”.