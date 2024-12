TOLFA – Case popolari, pista ciclabile, isola ecologica e nuovo piano regolatore: il partito democratico di Tolfa incalza l’amministrazione Bentivoglio, ma anche il comune di Allumiere.

«Mentre i nostri amministratori giocano a fare i pionieri per un progetto di nuova provincia priva di qualsiasi fattibilità economica e pratica – affermano dal Pd di Tolfa – Convinti, forse, dal messaggio persuasivo del dottor Michetti, di un' opportunità ghiottissima, non tanto per i cittadini, quanto per i consiglieri, di poter avere maggiori possibilità di fare carriera politica, Tolfa e i tolfetani attendono: la consegna delle case popolari. Due anni fa è stato approvato il regolamento e si è proceduto con il bando per formare una graduatoria. Ad oggi, più di 2 anni dopo, niente case ai cittadini e niente graduatoria; i lavori di avviamento della pista ciclabile, nonostante gli annunci trionfalistici dei sindaci di Tolfa e Allumiere (sempre 2 anni fa); l' Isola ecologica intercomunale che forse sarebbe meglio chiamare "isola del tesoro", visto che è più facile trovare un forziere pieno d'oro piuttosto che uno straccio di documento.. Giace da 5 anni "in itinere"; il nuovo piano regolatore che dopo 14 anni e 80mila euro spesi, non esiste ancora».

«I sindaci di Tolfa e Allumiere – afferma Sharon Carminelli per il Pd di Tolfa – che, negli anni sono passati dal volerci fondere tra di noi, al fondere Tolfa con Santa Marinella, al volerci confinare in un progetto di provincia surreale, oltretutto senza mai consultare i cittadini, farebbero bene a fantasticare meno e a occuparsi di più dei problemi e delle esigenze reali dei cittadini».

