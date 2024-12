ALLUMIERE - Trasferta a Roma per il Pd di Allumiere. Il circolo PD di Allumiere, insieme al Circolo Pd Canale Monterano, al Partito Democratico Santa Marinella-Santa Severa, al circolo PD Tolfa, sono stati ieri in visita alla mostra dedicata a Enrico Berlinguer: "I luoghi e le parole" per il centenario della sua nascita, presso il Mattatoio Roma ex Macro Testaccio. "Per l'occasione - spiegano dal Circolo del Pd di Allumiere - siamo stati accompagnati nell'esperienza dalla vicepresidente dell'Azienda Speciale PalaEXxpo, dottoressa Ivana Della Portella, che ringraziamo per la sua attenzione e disponibilità. All'iniziativa hanno partecipato anche gli altri Circoli del Coordinamento Litorale Roma Nord.

La mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer" è per noi un viaggio sentimentale di una intera comunità che si specchia nella vita del suo più amato leader politico, per il centenario della nascita, uno dei protagonisti della storia politica del Novecento. Segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, e prima ancora militante e dirigente del suo partito. Leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori. Come circolo PD riteniamo sia un momento di riflessione importante, un passato importante, una figura di eccezionale levatura, il cui insegnamento è fondamentale per riattivare un dialogo politico reale, di respiro ampio, lontano dai rapporti di forza e prepotenza, una politica chiara su cui costruire un progetto politico aperto e plurale".

©RIPRODUZIONE RISERVATA