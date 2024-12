CIVITAVECCHIA – Enrico Luciani, ex presidente della Compagnia portuale di Civitavecchia, è stato eletto nuovo segretario del Partito democratico locale. Sostituisce il segretario uscente Piero Alessi, ora assessore della giunta del sindaco Marco Piendibene.

Ed è stato proprio il primo cittadino ad annunciare sulla propria pagina social l’elezione di Luciani: «Voglio esprimere un particolare apprezzamento – ha detto – per la decisione della Direzione del PD di Civitavecchia riguardo la nomina di Enrico Luciani a nuovo segretario. Una scelta che condivido appieno perché per Enrico parla la sua storia personale, professionale e politica e sono convinto che in questo prestigioso ed importante ruolo, farà un ottimo lavoro. Saprà continuare l’importante lavoro di riconnessione tra il PD e la città che il segretario uscente, Piero Alessi, ha portato avanti con generosità e grande intelligenza politica. Per questo ringrazio Piero, e gli sarò sempre profondamente grato. Allo stesso tempo Enrico saprà rilanciare il PD affrontando le sfide più importanti: la difesa dei più deboli, del lavoro e della dignità degli ultimi. Sono certo che, da nuovo segretario, stabilirà un dialogo costante, franco e produttivo con l’amministrazione comunale, sempre nell’interesse di Civitavecchia».

IL COMMENTO – Il neo eletto segretario Luciani ha commentato ha voluto ringraziare il segretario uscente, Alessi, per l’ottimo lavoro svolto, sottolineando la sua capacità di dialogo e sintesi: “Qualità che considero fondamentali e che intendo preservare durante la mia segreteria. Questi strumenti sono preziosi per la dialettica politica e voglio che siano messi al servizio dei più fragili”.

Luciani ha inoltre ribadito l’impegno affinché il Partito Democratico continui a essere una forza politica all’ascolto della città e dei suoi cittadini, senza mai perdere di vista i valori fondanti della sinistra. “Essere di sinistra significa guardare il mondo con gli occhi di chi sta peggio e, partendo da quella prospettiva, lavorare per migliorarlo. Se agiamo in questo modo, tutti faremo un passo avanti”.

Il neosegretario ha voluto anche sottolineare il supporto del Partito Democratico all’amministrazione comunale e al sindaco Marco Piendibene, che hanno sconfitto la destra alle ultime elezioni. “Esprimiamo grande apprezzamento per il lavoro che questa amministrazione sta svolgendo, seguendo una linea che il Partito Democratico condivide: mettersi dalla parte degli ultimi, essere concreta e non cadere nelle provocazioni e nelle lotte nel fango, che purtroppo (una parte) dell’opposizione sta cercando di alimentare. Noi ci proponiamo, invece, come una forza propositiva, costruttiva e leale al servizio della città e dei cittadini.”

