SANTA MARINELLA – Le notizie apparse in questi giorni su alcuni organi d'informazione locale, in merito agli assetti politico-amministrativi della giunta guidata dal sindaco Tidei e la nomina, avvenuta nelle ultime ore, alla direzione della società partecipata "Santa Marinella servizi" hanno indotto il circolo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ad intervenire per esprimere pubblicamente la propria posizione.

Le recenti questioni emerse hanno infatti indotto i quadri dirigenti del Partito operante sul territorio ad approfondire le situazioni e da ultimo a riunire il proprio direttivo per stabilire la via migliore da seguire.

«Durante i vari incontri – spiegano dal Pd - infatti, si è preso atto di alcuni provvedimenti adottanti senza una minima consultazione, quantomeno con il Partito stesso, forza trainante nel 2023 alla riconferma del centrosinistra alla guida del Comune. Decisioni che da ultimo riteniamo abbiano indotto la cittadinanza stessa ad una profonda riflessione, dato il loro contenuto che di riflesso snatura i valori intrisi nella maggioranza stessa del primo cittadino, così come definita dalle urne. Un contesto nel quale in conclusione ha portato il Circolo a prendere la parola, per esprimere esternamente ed in maniera chiara il suo parere».

«Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ritiene dunque doveroso ed immediato il compimento di un chiarimento politico, da effettuarsi con le altre forze della coalizione. Ciò con l'obiettivo di ristabilire ordine, rispetto reciproco e fiducia da parte dei cittadini, che meritano un gruppo operativo ma allo stesso tempo in sintonia con i propri principi, espressi elettoralmente. La nostra azione politica è sempre orientata verso la ricerca di soluzioni concrete per una città in continua evoluzione e proiettata verso il futuro».

In conclusione, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ribadisce il proprio «impegno a lavorare incessantemente per garantire una governance leale e responsabile, che risponda alle esigenze dei cittadini e valorizzi i principi di partecipazione e democrazia».

