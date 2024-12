S. MARINELLA – “Il Paese che Vorrei continua a mantenere alta l’attenzione sulle proposte che l’amministrazione vorrà intraprendere sul piccolo affaccio lungo l’Aurelia, bastava restaurare le scale e consolidare il manufatto invece si è scelta la via più drastica, la demolizione senza una valida motivazione”. A parlare sono i rappresentanti della lista civica che contestano alcune scelte fatte dall’attuale giunta sulla discesa a mare di via Giuliani e sullo stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno. “Quel bellissimo affaccio sul mare scoglioso tipico della nostra zona – dicono i dirigenti civici - con la balaustra rotta in più parti e le scale pericolose, anche dal punto di vista igienico non è accettabile. Si potrebbe restaurare con una cifra irrisoria per il Comune e invece si proclama di poter pagare tremila euro per avere parcheggi gratuiti per compensare la sospensione della gratuità nell’ex fungo per i giorni festivi. Trattativa peraltro a quanto sembra fallita, ulteriore testimonianza dell'incapacità di questa amministrazione. L’affaccio più maestoso della città e cioè la Passeggiata al Mare, data in concessione in fretta e furia per tre anni alla Beach management, non ha presentato un vero progetto di consolidamento della struttura, e il primo maggio di quest’anno è scaduto anche il termine entro il quale doveva realizzare i lavori di consolidamento. Ricordiamo infatti che la terrazza ha gravi problemi strutturali e per questo motivo è puntellata da diversi anni. La Beach management, dunque, non ha mantenuto fede agli adempimenti contrattuali. Che fine ha fatto l’accesso per disabili alla spiaggia? Ricordiamo che nel contratto il gestore s’impegna a destinare parte dell’arenile per le associazioni di volontariato e onlus di Santa Marinella”.