Proseguono gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni in città. Da lunedì 30 settembre (salvo avverse condizioni meteorologiche) partirà un nuovo lotto di asfaltature. I lavori, che verranno realizzati per fasi successive, seguiranno il seguente cronoprogramma: si partirà da via F. Ramacci per poi proseguire su via Einaudi e via F. Ricci. Subito dopo sarà la volta di via della Palazzina (da piazza Caduti Aviazione Esercito - cosiddetta rotatoria Ipercoop - a piazzale Gramsci) e infine via F. Nagni (con relativo parcheggio) e via Cardarelli. A darne notizia sono la sindaca Chiara Frontini e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris. «Procediamo con un altro blocco di strade ad alto scorrimento di traffico, particolarmente danneggiate, che da anni attendevano una riqualificazione – sottolinea la sindaca Frontini -. Nei mesi passati abbiamo risanato numerose strade cittadine, tra cui anche arterie viarie strategiche. Penso ad esempio a via della Grotticella, via A. Volta, viale B. Buozzi e via del Pilastro, via dell’Agricoltura, via dell’Industria e strada Poggino nella zona industriale, via Monfalcone e via della Caserma, via Belluno, tratti della Cassia Sud, della Cassia Nord e della Tuscanese, le rampe della circonvallazione Almirante. A queste si aggiungono gli interventi realizzati lo scorso anno, come largo Marconi, via Sabotino, via Rossini e via Fortunato del Tavano. In due anni abbiamo asfaltato 13,8 chilometri di strade comunali e abbiamo stanziato ingenti risorse per continuare a rispettare il piano Buche Zero, tra le priorità di questa amministrazione». Ad addentrarsi nei dettagli tecnici dei lavori che partiranno il prossimo 30 settembre è l'assessore Floris: «Come di consueto gli interventi procederanno per fasi, man mano che verrà terminata l'asfaltatura di una strada si procederà con la successiva. Per quanto riguarda la viabilità, in alcuni casi sarà inevitabile interrompere il transito, come ad esempio in via Ramacci, dove sarà comunque consentito il carico e scarico merci, e in via Einaudi, ad eccezione dei residenti. Su via della Palazzina si eviterà la chiusura, istituendo il divieto di sosta e procedendo con il restringimento di carreggiata. Restringimento di carreggiata laddove possibile anche in via Cardarelli e se necessario si procederà con una temporanea chiusura con viabilità alternativa. Tutte le modifiche saranno comunque preventivamente comunicate e indicate attraverso idonea segnaletica».

