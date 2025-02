VITORCHIANO - «Ulteriori passi in avanti per il rilancio del nostro spledido territorio». Lo dicono dall’amministrazione comunale dopo la seduta del 45esimo consiglio comunale, che si è svolto giovedì sera. Un’assise aperta e moderata dal presidente del Consiglio Giuseppe Santini.

Dopo l’appello iniziale ha preso la parola l’assessore al bilancio Ester Ielmoni che ha illustrato, per la successiva approvazione, i due punti all’ordine del giorno, ovvero l’approvazione del Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vitorchiano. «Una delibera molto tecnica - spiegano dal Comune - con cui è stato recepito lo statuto del contribuente e raccolti in un unico strumento i regolamenti relativi le varie tipologie di somme incassate dal Comune nei vari ambiti di competenza (escluso il codice della strada). Normate le modalità e le tempistiche di incasso, di rateizzazione ed introdotto lo statuto del contraddittorio e del principio di autotutela obbligatoria e facoltativa (con particolare attenzione alla salvaguardia del contribuente)». Secondo punto all’ordine del giorno la "Ricognizione periodica (Anno 2024) della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.Lgs 201/2022". «Una fotografia dello stato dei maggiori servizi esternalizzati - proseguono dal palazzo comunale -: tra questi il trasporto scolastico, la mensa, il servizio raccolta rifiuti, gli impianti sportivi comunali. Un documento che riepiloga andamento della spesa, del servizio e la qualità dello stesso».

