GRAFFIGNANO - «I componenti del gruppo consiliare di minoranza del comune di Graffignano “Prospettiva comune”, insieme ai molti cittadini che lo sostengono, sono molto preoccupati per i ritardi nella firma della convenzione tra il comune di Graffignano e la società in house Sogesid Spa del ministero dell’Ambiente, individuata ormai più di quattro mesi fa, come responsabile per il progetto di bonifica del sito orfano del Pascolaro, ricordiamo finanziato con 13 milioni dal Pnrr». Così, in una nota, la minoranza consiliare, che spiega: «Per avere informazioni dall’amministrazione, abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio straordinario, tenutosi nella serata del 9 ottobre: in tale circostanza il sindaco si è detto “tranquillo”, negando qualsiasi responsabilità nel ritardo del comune e fiducioso che, nelle prossime settimane, si possa firmare la convenzione e approvare la delibera di giunta». «Alla nostra richiesta di trasparenza e tempestività nella comunicazione sull’operato dell’amministrazione, soprattutto riguardo una vicenda tragica di inquinamento ambientale e di pericolo per la salute dei cittadini, ci è stato risposto che “non ritiene utile informare i cittadini fino alla firma della convenzione” - prosegue la nota -. Ricordiamo che sono passati quattro mesi dall’individuazione della società alla quale affidare l’incarico e che siamo in forte ritardo rispetto al cronoprogramma, secondo il quale a settembre sarebbero dovuti iniziare i lavori», conclude Prospettiva comune.