Dai banchi di Palazzo dei Priori ha spiccato il volo. Ed è inarrestabile. Segno che competenza, attenzione, predisposizione all’ascolto dei cittadini, senso di responsabilità e onestà intellettuale pagano sempre. Dopo la straordinaria performance alle Elezioni di giugno, che l’hanno portata dritta dritta al Parlamento europeo, Antonella Sberna, FdI, (orgoglio viterbese e di tutta la Tuscia) viene candidata alla vicepresidenza. La notizia è stata battuta dalle agenzie di stampa nel tardo pomeriggio di ieri ed ha avuta vasta eco nella provincia. La proposta è arrivata nel corso della riunione di ieri del gruppo dei conservatori dell’Ecr: insieme a Sberna, è stato candidato il lettone Roberts Zile, sempre alla carica di vicepresidente del Parlamento europeo; per il polacco Kosma Zlotowski, la proposta a questore. Il gruppo dei conservatori e riformisti europei è stato costituito ad inizio luglio con l’italiano Nicola Procaccini, riconfermato copresidente. La deputata viterbese, laureata in Pubbliche Relazioni a Milano, è stata assessore ai Servizi sociali, alla Famiglia e alle Politiche europee del Comune di Viterbo, e vanta esperienze presso il consolato generale d'Italia a Los Angeles, in Senato, e già al Parlamento europeo. Ieri mattina è partita dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Strasburgo, in vista dell'insediamento di oggi, quando avrà ufficialmente inizio la decima legislatura. «Una settimana importante - aveva preannunciato -. Lavoreremo per rappresentare la nostra Italia in Europa». I lavori si apriranno questa mattina: per i deputati il primo compito in assoluto sarà quello di eleggere la propria presidente perché, secondo le regole dell'Aula, fino alla sua scelta non si possono tenere dibattiti o votazioni. La votazione è prevista alle 10, teoricamente senza sorprese: la popolare maltese Roberta Metsola dovrebbe essere riconfermata. A seguire, l’elezione dei 14 vicepresidenti. La Tuscia intera fa il tifo per Sberna. E resta col fiato sospeso.

red.pol.

