NEPI - Esperita la gara di appalto per la sistemazione dei parchi comunali e l’individuazione di un’area per cani».

Lo annuncia il sindaco del paese, Franco Vita, sottolineando che «nei prossimi giorni, espletate tutte le formalità di rito, verrà dato inizio ai lavori» .

Ieri l’altro sono state aperte le buste con le offerte di gara per la costruzione del parcheggio in via Termolarte . «Il costo è a carico della proprietà del Centro Residenziale Colle Salomonio», spiega Vita. «Il tempo per la conclusione dei lavori - aggiunge - è fissato per la fine di febbraio ».

Con riferimento alla realizzazione del parcheggio in prossimità di piazzale del Cucciolo, inoltre, «il tecnico incaricato della progettazione sta apportando le modifiche , richieste dalla Soprintendenza , agli elaborati progettuali e a quelli contabili. Non appena verrà approvato dalla Giunta si procederà all’espletamento della parte finale delle formalità per prendere possesso del terreno con l’emissione del decreto di esproprio», conclude il primo cittadino nepesino.

Nel frattempo, sempre mercoledì, un camion ha stralciato i fili della Telecom in via Togliatti, all’altezza dell’incrocio con Via Lucchesi . I vigili del fuoco hanno subito provveduto a mettere in sicurezza i pali pericolanti. Per le abitazioni il rischio di interruzione della linea telefonica e del Wi fi: il sindaco a sollecitato per questo un intervento urgente da parte della Telecom.

©RIPRODUZIONE RISERVATA