CERVETERI - «Oltre 2 milioni di fondi Pnrr buttati in mezzo al fango». A tuonare contro l’amministrazione Gubetti sono i consiglieri comunali d’opposizione Luca Piergentili, Gianluca Paolacci e Alessandro Fondate. Riflettori puntati sul parco Borsellino.

Niente “sentieri” che consentano il transito di bambini e genitori in sicurezza e soprattutto senza sporcarsi le scarpe di fango, come accaduto ai due consiglieri nella realizzazione del video. Assenti anche, come evidenziato da Piergentili e Paolacci, la presenza di giochi inclusivi, di passerelle (a cominciare dall’ingresso al parco) utili al transito di carrozzine e sedie a rotelle.



E poi il campo da basket, che a distanza di qualche giorno dalla pioggia, presentava alcune pozzanghere che lo rendevano quasi inutilizzabile. «Un parco inclusivo - hanno detto i due - noi non l’abbiamo visto».

«Sindaco Gubetti almeno questa volta hai avuto il buon senso di non indossare la fascia tricolore per andare a tagliare il nastro di un'altra opera pubblica che è solo l'ennesima umiliazione per la nostra città e l'ennesimo sperpero di soldi dei cittadini!», ha commentato l’ex consigliere Anna Lisa Belardinelli. «E ora speriamo che avrai anche il buon senso di scrivere la parola FINE a questo teatrino dell'assurdo che manda in onda ogni giorno lo stesso triste spettacolo!».

