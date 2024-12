«Sono oltre 18,7 milioni di euro le risorse destinate dal ministero delle Infrastrutture al progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, compresa la loro digitalizzazione e monitoraggio, nonché per l’installazione di contatori smart e la manutenzione straordinaria in favore della Talete spa quale gestore unico dell’Ato 1 Viterbo Nord». Lo dichiara in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «Si tratta di risorse del Pnrr destinate a risolvere il problema della dispersione idrica - aggiunge Rotelli - che riguarda la provincia di Viterbo così come tutto il resto d’Italia. Le ulteriori risorse stanziate - prosegue il deputato viterbese - potranno contribuire ad assicurare nella Tuscia la gestione ottimale della risorsa idrica, ridurre gli sprechi e limitare al massimo le inefficienze. Grazie al Governo Meloni per aver dimostrato ancora una volta una particolare sensibilità nei confronti della tutela dell’ambiente e delle risorse idriche», conclude l’onorevole Rotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA