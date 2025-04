CIVITAVECCHIA – «Olimpiadi della Cultura, Civitavecchia deve tornare protagonista». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi, prendendo spunto da quanto vissuto nel weekend appena trascorso, con centinaia di ragazzi, accompagnati da docenti e famiglie, che hanno popolato il Comune di Tolfa in occasione delle finali nazionali delle Olimpiadi della Cultura. «Un evento di grande richiamo, nato a Civitavecchia dall’idea di Daniele Ceccarelli e cresciuto negli anni anche grazie al supporto costante del presidente onorario Alessandro Battilocchio - ricorda Grossi - i numeri sono stati così importanti che molte persone hanno dovuto trovare alloggio a Civitavecchia, confermando l’enorme potenziale turistico ed economico di questa manifestazione. È doveroso però ricordare che, mentre Tolfa ha saputo blindare la presenza delle finali nazionali, Civitavecchia, che in passato ospitava le semifinali, si è lasciata sfuggire questa occasione. Uno dei problemi principali era rappresentato da un vincolo presente nel regolamento comunale sui contributi, che impediva di cumulare sponsorizzazioni private e contributi pubblici per eventi culturali. Un limite assurdo che abbiamo deciso di superare. Grazie a un mio specifico emendamento, condiviso e approvato all’unanimità da maggioranza e opposizione, questo ostacolo è stato finalmente rimosso. Adesso si apre una nuova fase. Mi auguro che questa modifica sia il primo passo concreto per riportare le Olimpiadi della Cultura a Civitavecchia, una manifestazione che unisce cultura, turismo e sviluppo economico. È nostro dovere - ha concluso l’azzurro - restituire alla città un evento di cui deve andare fiera, perché nato a Civitavecchia e profondamente legato alla nostra identità».

