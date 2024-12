NEPI - Le iscrizioni ai due lice nepesini sfiorano il numero di cento. Una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e, in particolare, per l’assessore alla Pubblica istruzione Giulia Perugini. Si tratta di un numero considerevole, che ha spinto il sindaco Franco Vita ad inoltrare una richiesta all’indirizzo di Palazzo Gentili relativa alle ore di attività fisica, finora svolta nella palestra comunale. «Abbiamo richiesto ed ottenuto dalla Provincia di Viterbo un finanziamento per la costruzione di una palestra adiacente all’edificio del liceo . Oggi (ieri, ndr) - spiega il primo cittadino - ho parlato con il preposto ufficio della Provincia e mi hanno confermato di aver espletato la gara per l’appalto: resta solo la sottoscrizione del contratto con il vincitore per iniziare i lavori nei prossimi giorni». Il terreno è stato donato dal Comune di Nepi . «La costruzione di una palestra per il nostro liceo è un ulteriore traguardo voluto e raggiunto da questa amministrazione, che serve a rafforzarne l’immagine», conclude il sindaco Vita con soddisfazione.

