«Accogliamo con grandissima soddisfazione ed orgoglio la notizia che il Lazio ha raggiunto i livelli di occupazione più alti di sempre grazie all’azione politica del Governo Meloni e dell’amministrazione Rocca». Lo affermano il deputato Mauro Rotelli e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. «Gli occupati nella nostra regione – spiegano - hanno infatti toccato il record storico di 2 milioni e 415mila, segnando un aumento significativo di 40 mila unità rispetto al 2023 e ben 149 mila in più rispetto al 2021. Dati - proseguono Rotelli, Sabatini e Zelli - che certificano un netto miglioramento del mercato del lavoro in tutta la regione Lazio, compresa la provincia di Viterbo; e testimoniano l’efficacia dell’azione politica del Governo Meloni e della Giunta guidata da Francesco Rocca, che ha permesso di rilanciare l’economia regionale e di rispondere alle sfide del mercato del lavoro, con un forte sostegno alle famiglie e alle imprese locali». In particolare, stando al rapporto elaborato dalla Camera di Commercio di Roma, secondo i dati Istat 2024, il tasso di occupazione nel Lazio (tra 15-64 anni) sale al 64 per cento (rispetto al resto d’Italia 62,2 per cento), lo 0,8 per cento in più rispetto al 2023 e oltre 2 punti in più rispetto al 2022. Straordinari anche i dati sull’occupazione femminile che sale al 55,8 per cento (rispetto alla media italiana di 53,3 per cento), facendo registrare, anche in questo caso, il valore più alto di sempre. «Questi risultati - concludono Rotelli, Sabatini e Zelli - sono il frutto di un impegno costante e di una fattiva sinergia tra il Governo e la giunta regionale ed è nostro obiettivo continuare a lavorare su questa strada per garantire al nostro territorio tutte le opportunità di crescita che merita».