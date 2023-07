«In qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia ho sottoscritto la mozione a sostegno della legge sul diritto all’oblio oncologico presentata dai colleghi Tidei e Nobili, che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Si tratta di una legge di civiltà, rivolta ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone che, dopo aver combattuto un cancro e averlo sconfitto, si vedono preclusi dei diritti fondamentali come l’accesso ad un mutuo, l’adozione di un figlio, ma anche la possibilità di trovare lavoro, come se aver avuto un tumore rappresenti una sorta di stigma sociale» Lo dice Daniele Sabatini, che aggiunge: «Una battaglia che Fratelli d’Italia sta portando avanti ad ogni livello, anche in Parlamento, dove è in discussione una specifica proposta di legge firmata dal nostro deputato Walter Rizzetto presidente della Commissione Lavoro di Montecitorio. Oggi in Consiglio regionale abbiamo dimostrato ancora di più di essere vicini alle persone fragili e soprattutto solidali con chi, dopo aver vissuto il dramma della malattia, rischia di pagare per tutta la vita il fatto di esserne uscito. E lo abbiamo fatto con grande spirito unitario, sottoscrivendo la proposta dei colleghi di Italia Viva, a dimostrazione di come su certe questioni non possano esistere steccati ideologici», conclude.