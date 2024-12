FIUMICINO - Ancora polemiche sulla questione dei medici di base nel territorio di Fiumicino: questa volta si torna a parlare del quadrante sanitario di Maccarese dove «il posto vacante è stato assegnato ad una nuova dottoressa». A darne notizia è stato il consigliere del Pd Fabio Zorzi che ha aggiunto: « Anche a seguito del nostro impegno a favore dei cittadini di Maccarese nel richiedere all’ASL Roma 3 di riconsiderare la decisione di revoca, dopo soli 8 mesi, dell’incarico al dottor Thomas Giacomuzzi, con conseguente disagio per numerosi pazienti privati del proprio medico di base, accogliamo con soddisfazione la notizia che la stessa ASL abbia acconsentito alla dottoressa Romina Tidei di coprire il posto vagante venutosi a creare nel quadrante sanitario di Maccarese«.

«Un’ottima notizia per i nostri cittadini al netto di un disagio che, come opposizione, avevamo più volte segnalato anche con una mozione presentata in consiglio comunale, a beneficio del nostro territorio, soprattutto del quadrante nord: infatti, dopo la conferma dello scorso mese della dottoressa Angela Maurizi a Fregene, l’inserimento della dottoressa Romina Tidei configura pertanto un risultato significativo - conclude Zorzi - a garanzia del diritto alla salute pubblica per tutti i cittadini del territorio, in particolare, per gli anziani». Non è tardata la replica del presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, che si era già espresso sull’argomento in questione: «Nel formulare sinceri auguri per il nuovo anno, ringraziamo l’opposizione per la sensibilità dimostrata nei confronti del tema ‘salute’ dei nostri concittadini - dichiara Severini -. Vogliamo però precisare che l’arrivo della dott.ssa Tidei al posto del dott. Giacomuzzi, è stato la conclusione di un impegno condiviso da tempo con la Asl Roma3. Siamo davvero felici che l’opposizione si sia interessata a un argomento tanto importante, anche se faccio fatica a comprendere il loro allarmismo. L’arrivo di una dottoressa dimostra, infatti, una proficua collaborazione in corso tra il Comune di Fiumicino e l’Asl, con l’unico intento di rispondere a bisogni ed esigenze dei cittadini. Un ulteriore ringraziamento all’opposizione per averci ricordato quanto il nostro lavoro stia proseguendo spedito», conclude Severini.