FIUMICINO - Sono i corso i lavori ri ristrutturazione e riqualificazione che daranno un nuovo volto all’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli” di Fiumicino.

Dopo un lungo periodo di progettazione, l’Amministrazione comunale ha accelerato l’iter, avviando ufficialmente gli interventi che daranno nuova vita a uno degli impianti sportivi più importanti del territorio.

Il progetto, che comprende anche un significativo contributo di un milione di euro dal PNRR, riguarda sia il settore calcistico che quello atletico e prevede una serie di operazioni mirate, tra cui la creazione di spazi idonei anche agli atleti paralimpici e l’adeguamento delle strutture per un’accessibilità più inclusiva.

Gli interventi principali in programma sono: il rifacimento del campo da calcio, con la sostituzione del manto erboso sintetico e l’omologazione del campo secondo le normative vigenti; il potenziamento delle strutture per l’atletica leggera, con l’aggiunta di nuove zone per il lancio del peso, il salto in alto, e le pedane per il salto in lungo, oltre al rifacimento del manto della pista da corsa con l’utilizzo di materiali di nuova generazione; il rinnovamento dell’illuminazione e sostituzione delle torri faro, per garantire una corretta visibilità durante le competizioni serali, con un impianto innovativo dal punto di vista energetico, in linea con i decreti ministeriali vigenti; l’adeguamento della tribuna e ristrutturazione dei servizi igienici; realizzazione di nuovi spogliatoi moderni ed efficienti, comprensivi di impianti fotovoltaici.

Verrà inoltre inserito nuovo corpo adibito ai servizi igienici destinato ai fruitori.

Nel corso del 2025 è previsto l’avviamento della progettazione per la ristrutturazione anche del circolo bocciofilo “Lido del Faro” e dell’area pertinente all’Accademia del pattinaggio. Saranno sostituite la copertura in eternit e la tendo struttura del circolo di pattinaggio.

«Con l’inizio dei lavori di rifacimento dell’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli”, Fiumicino compie un passo importante verso un futuro più inclusivo e accessibile per tutti i praticanti dello sport - ha dichiarato l’assessre ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati -. Il nostro obiettivo è rendere questo impianto funzionale, sicuro e un luogo dove ogni atleta, possa esprimersi al meglio. Una risposta che la nostra città aspettava da tanto tempo e che finalmente si sta concretizzando».