GROTTE DI CASTRO - Un importante passo avanti per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Grotte di Castro è stato compiuto con l’apertura del nuovo Infopoint, realizzato grazie ai finanziamenti del Pnrr. La notizia è stata annunciata con grande entusiasmo dal sindaco Antonio Domenico Rizzello, che ha espresso soddisfazione per un progetto destinato a potenziare l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori.

La struttura, frutto del lavoro degli architetti Claudio Carocci ed Emanuela Todini, è stata descritta come un perfetto equilibrio tra eleganza, funzionalità e modernità. «Si tratta di uno spazio innovativo - ha dichiarato il sindaco - che favorisce una connessione permanente tra i turisti e le bellezze del nostro paese». Il nuovo Infopoint rappresenta un passo decisivo per la promozione di Grotte di Castro e delle sue attrazioni, inserendosi in una strategia più ampia di rilancio turistico del territorio. Il sindaco ha sottolineato come, grazie a questo nuovo spazio, il comune si allinei agli standard dei migliori attrattori turistici della Tuscia. Nelle giornate inaugurali (ieri e oggi), il centro sarà visitato da tour operator che avranno l’occasione di esplorare le nuove tecnologie e gli strumenti di promozione che saranno fondamentali per mettere in luce le potenzialità turistiche della zona.

Questo intervento non solo arricchisce l’offerta turistica del paese, ma rafforza l’immagine di Grotte di Castro come meta capace di attirare visitatori in cerca di cultura, bellezze naturali e storia.

