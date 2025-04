VALENTANO - «Una notizia che segna un passaggio fondamentale nel percorso educativo del nostro territorio: il Comune di Valentano ha ottenuto il finanziamento massimo previsto dalla Regione Lazio, pari a 600mila euro, per la realizzazione di un nido comunale che andrà a completare l’attuale scuola dell’infanzia, trasformando il plesso esistente in un moderno polo 0-6. A queste risorse si aggiunge la co-partecipazione economica del Comune, che investirà 40mila euro a sostegno dell’intervento. Un impegno condiviso che testimonia la volontà di investire con serietà e visione sul futuro dei nostri bambini e delle nostre famiglie». Lo annuncia il sindaco Stefano Bigiotti. La Regione Lazio ha attribuito al progetto un punteggio di 88 su 100, classificando l’intervento di Valentano al primo posto assoluto tra tutte le proposte valutate. Un risultato che parla da sé, e che conferma la bontà del percorso intrapreso dal Comune di Valentano nel perseguimento di un modello innovativo di didattica, riconosciuto così come esempio virtuoso di sviluppo del sistema educativo locale. «Questo risultato è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità – ha dichiarato il sindaco Bigiotti –, Con la Dottoressa Faina, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Paolo Ruffini, stiamo costruendo da tempo un modello di scuola vicino ai genitori, attento ai bisogni delle famiglie e coerente con i tempi che viviamo. Un’idea di scuola che si estende, che include, che cresce. Con la nuova mensa scolastica in corso di realizzazione per la primaria e la secondaria e con questo nuovo polo per l’infanzia, Valentano sta infatti dando forma a un progetto educativo innovativo, completo, a misura di famiglia» Il sindaco ha quindi voluto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Francesco Rocca e alla sua Giunta, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso Valentano e il suo territorio. Ringrazio, in particolare – ha aggiunto Bigiotti – il presidente del Gruppo consiliare di FdI e Daniele Sabatini e il consigliere Giulio Zelli, che dal primo giorno dell’insediamento di questa legislatura non hanno mai smesso di essere vicini alla nostra comunità e all’intera Tuscia.

«Un investimento sul futuro, una scuola che guarda avanti, un progetto che unisce competenze, visione e concretezza. Valentano scrive un’altra bella pagina di crescita e progettualità», ha concluso Bigiotti.

