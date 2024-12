VITORCHIANO - Sono in corso a Vitorchiano i lavori per l'installazione e l'attivazione di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche, allo scopo di soddisfare le necessità del crescente numero di persone che possiedono questo tipo di veicolo. garantendo una rete capillare di infrastrutture.

«Come anticipato lo scorso ottobre e in aggiunta ai punti di ricarica già attivati da parte di Enel X lungo Via Manzoni nel corso del 2022 - ricorda il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni - saranno presto attivate da On Electric Charge Mobility due ulteriori colonnine per vetture elettriche nell’area di sosta lungo Strada Teverina, in corrispondenza dell’area camper, a cui poi faranno presto seguito altre installazioni nel parcheggio in Via Gran Paradiso».

«La posa delle nuove colonnine e la predisposizione delle canalizzazioni - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Federico Cruciani - sono state eseguite in questi giorni. Sono inoltre gia in fase di studio altre installazioni in località Paparano per arrivare a coprire progressivamente tutto il territorio comunale. Queste attività fanno peraltro seguito a specifiche scelte e delibere comunali a vantaggio di una mobilità sostenibile, nel tentativo di consegnare ai nostri figli un mondo migliore di come l’abbiamo trovato».

L'amministrazione comunale di Vitorchiano prosegue quindi nel suo impegno verso la realizzazione di una comunità sempre più green e attenta alla tutela dell'ambiente.

