NEPI - Nuova segnaletica in vista. Ad annunciare i lavori, è il sindaco Franco Vita, che spiega: «Uno degli impegni qualificanti del nostro programma è stato il recupero del centro storico con interventi su vie, piazze, edifici e la realizzazione di parcheggi. Occorreva, tuttavia, anche un intervento sulla segnaletica oramai obsoleta e non adeguata al valore storico del centro della nostra città». Per questo «dalunedì prossimo, una ditta specializzata procederà alla sostituzione di tutta la segnaletica, in base ad una somma deliberata e impegnata da questa maggioranza in consiglio comunale», afferma ilprimo cittadini nepesino. «Nel nostro programma elettorale - prosegue il sindaco Vita - abbiamo previsto il completamento del piano colore per tutte le vie principali del centro storico, un intervento già iniziato in una mia precedente amministrazione che intendiamo portare a termine con lo scopo di rendere il nostro centro storico più valorizzato». Vita coglie infine l’occasione per «sottolineare l’apprezzamento da parte dei cittadini per il parcheggio di via Termolarte, che consente una visuale straordinaria sulle sottostanti forre: la visuale sarà ancora più emozionante con la realizzazione dell’altro parcheggio in piazzale del Cucciolo i cui lavori inizieranno nella prossima settimana con i saggi preventivi. Un intervento importante che consentirà una migliore vivibilità nel centro storico».

