«Le battaglie per la tutela del territorio della Tuscia sono una priorità di Fratelli d’Italia, che ha sempre dimostrato con le azioni e con i fatti concreti da quale parte della storia si colloca. Lo ha fatto in passato, sostenendo l’azione del presidente Rocca con la delibera XX, che ha finalmente scritto la parola fine all’invasione sfrenata degli impianti Fer, determinatasi sotto l’egida della giunta Zingaretti; e lo sta facendo ancora oggi, con la massiccia presenza dei quadri di partito che, ieri, hanno marciato con la sindaca di Montalto di Castro». Così Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

«Accanto ad Emanuela Socciarelli, promotrice dell’iniziativa e al vicesindaco Marco Fedele - sottolinea Giampieri - c’erano infatti il sindaco di Canino Cesetti, il vicesindaco di Tuscania, Leopoldo Liberati, e il primo cittadino di Valentano, Stefano Bigiotti, quest’ultimo anche nella veste di consigliere di Anci nazionale. Presenti anche i consiglieri comunali dei territori coinvolti, oltre ai coordinatori di circolo di Ischia di Castro, Valentano, Montalto di Castro. Solo per citarne alcuni. Ciò a testimonianza di come la comunità di FdI abbia sposato appieno una causa che l’Esecutivo eredita dal governo Draghi e che ora, ad ogni livello, si sta cercando di fronteggiare».

Giampieri replica alle polemiche: «spiace notare - dice - come qualcuno voglia pulirsi oggi la coscienza per quanto non ha fa fatto in precedenza, cercando di rubare riflettori che non gli appartengono, dinanzi anche ai cittadini legittimamente contrariati da intempestivi quanto sterili proclami, a cui non ha mai fatto seguito l’operato. FdI non ha bisogno di narrazioni e si attiene ai fatti e al lavoro serio che sta portando avanti. Ciò che resta di giornate importanti come quella di ieri, sono i messaggi di speranza di un territorio che si ribella e combatte per la tutela del suo straordinario ambiente. Ciò che resta sono le parole serie veicolate dalla sindaca Socciarelli, o quelle pronunciate dal collega Cesetti, la cui determinazione deve suonare come un monito per ciascuno».

Il coordinatore provinciale FdI avverte: «Nessuno si azzardi ad adombrare messaggi così importanti, fomentando diatribe politiche solo perché in cerca di qualche briciola di consenso».