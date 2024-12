SANTA MARINELLA – E’ stata presentata ieri, dalla locale sezione del Pd, una mozione sul castello di Santa Severa al consiglio di Città Metropolitana di Roma capitale.

“Continuano le nostre azioni per far sì che ci sia sempre la massima attenzione sul castello – dice la consigliera del Pd Paola Fratarcangeli - dopo le interrogazioni delle consigliere regionali Michela Califano ed Eleonora Mattia, la mozione in questione è stata presentata per sollecitare anche Città Metropolitana di Roma capitale ad intervenire. Ieri, a Palazzo Valentini, la collega Cristina Michetelli ha presentato la mozione Quali programmi per il castello di Santa Severa? che è stata votata dalla maggioranza. Purtroppo, ad oggi, a parte la variazione di bilancio 2024-2026 con lo stanziamento di circa un milione di euro per il primo anno, per la valorizzazione di tutti i siti gestiti da Lazio Crea, si registra una assenza di programmazione a cui invece siamo stati abituati nella precedente gestione. Altra questione ancora non risolta è la convenzione tra Lazio Crea SpA e il Comune di Santa Marinella e Città Metropolitana di Roma Capitale, che ad oggi non risulta stipulata, estromettendo di fatto il Comune da qualsiasi gestione e programmazione di spazi ed eventi. E’ fondamentale che il Comune abbia un ruolo attivo nel processo decisionale per il castello, nell’interesse della comunità locale. Bene, quindi l’istituzione della Commissione Castello approvata nell’ultimo consiglio comunale”.

“Ringraziamo Città Metropolitana, la consigliera Cristina Michetelli, per aver compreso l'importanza di questa azione a tutela di un patrimonio unico ed essersi messa a disposizione e la consigliera comunale Paola Fratarcangeli – dice in una nota il Pd di Santa Marinella - per il suo costante impegno e per il supporto alla nostra battaglia. Auspichiamo che subito dopo le vacanze di Pasqua venga pubblicato il bando per le botteghe artigiane e sottoscritta la convenzione con il Comune di Santa Marinella, considerando che sul nostro litorale la stagione primavera estate è già iniziata”.

