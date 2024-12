TOLFA - «Siamo soddisfatti per i risultati elettorali ottenuti a Tolfa. Lo siamo perché siamo consapevoli che sono un buon punto da cui ripartire e perché il centro sinistra in generale si attesta intorno al 41%». Ad esprimersi così la segretaria del Pd di Tolfa e consigliera comunale Sharon Carminelli, la quale commenta con soddisfazione gli esiti delle ultime elezioni europee che si sono svolte lo scorso fine settimana. «Il Partito democratico prende il 13,8% ed è terzo partito dopo FdI e FI, Alleanza Verdi e Sinistra al 5%; il M5S al 7,8 e Stati Uniti d'Europa al 12%. Siamo soddisfatti perché non era un risultato scontato, con una tendenza nazionale che vede stra favorita la destra, ma anche quella locale che, ne rafforza il consenso, avendo il deputato tolfetano di forza Italia». La segretaria del circolo Pd di Tolfa Sharon Carminelli poi prosegue: «Il Pd in particolare a Tolfa regge bene, pur dovendosi confrontare anche con la candidata del territorio Tidei, per Stati Uniti d'Europa (fermo al 12%) e che rimane fuori dal Parlamento Europeo. Sappiamo che questo è un punto di partenza e che c'è molto da lavorare, ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno anche in consiglio comunale. Però è necessario l'aiuto e la partecipazione attiva di tutti. Per questo dico ai tolfetani, ai democratici, a tutti quelli che hanno votato per un'Europa più sociale, più giusta e solidale. Ripartiamo da qui. Ripartiamo da qui anche per costruire una sinistra a Tolfa che sia più forte e pronta per superare l'inconsistenza di questa amministrazione Bentivoglio, incapace di capire e risolvere i problemi del paese. Ripartiamo da qui, perché "C'è ancora domani" anche a Tolfa. In definitiva c'è stato un ottimo risultato nazionale per questo nuovo Pd e per la Segretaria Elly Schlein che ha attraversato le piazze e le strade d'Italia, tra le persone. È stato eletto Eurodeputato Matteo Ricci, Dario Nardella e la deputata uscente Laureti, sostenuti anche dal Pd locale. Cogliamo l'occasione per congratularci con Marco Piendibene per il primo obiettivo raggiunto, quello del ballottaggio. Ora, al lavoro per il secondo tempo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA