S. MARINELLA – “Ringraziamo l’assessore Minghella per aver replicato al comunicato di Rifondazione Comunista. Dal comunicato leggiamo che Minghella ammette candidamente la propria inesperienza e, forse, superficialità da neo eletto in qualità di delegato al bilancio nella giunta Bacheca. Solo una volta traghettato nella giunta Tidei, Minghella, ha potuto esercitare le sue reali competenze, tra le quali non possiamo però annoverare il funzionamento dell’Iva per la Perla del Tirreno, sulla quale la confusione regna ancora sovrana”. Così dicono i rappresentanti del circolo cittadino di Rifondazione, in risposta alle esternazioni del presidente del consiglio comunale. “I concessionari della Perla – continua Rc - sarebbero soggetti a doppia Iva, 2% per il demanio cioè per l’arenile e il 22% per le strutture commerciali in concessione. Non è chiaro se dal 2019 in poi, i concessionari dello stabilimento balneare, abbiano versato la doppia Iva, né a quale Iva Minghella alludesse nel famoso video, lo scopriremo solo grazie alla richiesta delle ricevute dei versamenti dell’Iva da parte dei concessionari della Perla del Tirreno dal 2019, tramite accesso agli atti”.

