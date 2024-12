Forza Italia in piazza con le mimose per festeggiare l’8 marzo.

«La giornata internazionale della donna non è solo un momento rituale ma anche occasione per richiamare l’attenzione sulla parità di genere» ha sottolineato il segretario provinciale Alessandro Romoli.

«Il nostro partito - ha proseguito - ha sempre dimostrato di essere un baluardo in materia di iniziative a sostegno dell’universo femminile. In Italia ma, grazie al ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, anche nel resto del mondo».

Il deputato Francesco Battistoni - responsabile organizzazione nazionale del partito e vice presidente della commissione Ambiente alla Camera - dopo aver ringraziato Azzurro Donna, ha rivendicato l’attenzione di Forza Italia nei confronti del mondo femminile.

«Il nostro partito - ha detto - è sempre stato all'avanguardia, come testimoniato sia con Elisabetta Casellati, prima donna a ricoprire la carica di presidente del Senato, sia con la nostra storia».

Ha quindi evidenziato la richiesta di Tajani che, per l’occasione, «ha chiesto alle ambasciate italiane nel mondo di posizionare all’esterno una panchina rossa come messaggio contro la violenza sulle donne».

Nella conferenza di partito, tenuta ieri, «è stata ribadita l’importanza della centralità dell’apporto femminile in politica e nella società. Anche con il progetto di una app dedicata alle donne sia per segnalare situazioni pericolose che per iniziative inerenti il mondo del lavoro».

L’evento in piazza delle Erbe è stato anche occasione per presentare la lista “Azzurri per la Tuscia” che concorre alle Provinciali del 17 marzo e i candidati.

«Una lista - ha affermato Romoli - che ha come peculiarità quella di raccogliere le migliori competenze ed esperienze delle realtà locali».

Per Battistoni «una lista con ottimi candidati che rappresentano il territorio, con una distribuzione geografica equa, da nord a sud».

«Le elezioni provinciali serviranno anche a fare il punto, a mappare la situazione nella Tuscia, per proiettarci verso le Europee».

Poi l’auspicio che si torni presto al suffragio popolare «perché le riforme zoppe come quella delle elezioni di secondo livello hanno creato grosse difficoltà alla Provincia, un ente che aiuta i territori. Gli amministratori di Forza Italia sono segnalati per la grande disponibilità verso la gente».

Battistoni ha quindi concluso con un messaggio rivolto alle altre forze di centrodestra: «Noi crediamo nella filiera istituzionale».

Tra i presenti all’incontro, oltre ai giovani e ai candidati, anche l’ex sindaco Giovanni Arena.