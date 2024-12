LADISPOLI - Treni spesso affollati, in ritardo, nel week end sempre meno rispetto alla domanda.

E ora con l'arrivo dell'estate (e l'aumento della popolazione sul litorale nord con l'apertura delle seconde case da parte dei vacanzieri) per i pendolari della Fl5 potrebbe tornare l'incubo di viaggiare per e da la Capitale per andare a lavoro e tornare a casa. Specialmente per chi il posto di lavoro lo deve raggiungere anche durante il fine settimana.

A sollevare il problema è la consigliera regionale Michela Califano che ha deciso di presentare un'interrogazione alla Regione Lazio. «Quali iniziative - chiede - intende assumere per potenziare il trasporto pubblico su rotaia nei giorni festivi per le stazioni di Ladispoli e Marina di Cerveteri e tutelare la sicurezza dei pendolari?».

«Una problematica – ha sottolineato la consigliera dem – che coinvolge soprattutto i lavoratori "turnisti". Da tempo questo tipo di carenza è stata segnalata a Ferrovie dello Stato e Regione Lazio mentre l’associazione Codacons ha avviato una petizione popolare per chiedere il potenziamento del trasporto pubblico su rotaia nei giorni festivi».

Riflettori puntati anche sulla "questione sicurezza". «Da tempo - ha evidenziato ancora Califano - le stazioni sono in condizioni di degrado e abbandono aggravate da occupazioni e presenza di branchi di cinghiali (in questo caso il pericolo di incontri ravvicinati riguarda specialmente i pendolari che fermano a Marina di Cerveteri, ndr). Situazioni che creano paura tra i passeggeri e il personale ferroviario, soprattutto nelle ore serali».

«Dal Pd polemiche infondate». Immediata la replica da parte del consigliere regionale del Lazio di Fdi, Marika Rotondi. «Per ovviare ad una carenza storica trascurata dalle precedenti giunte del Lazio, l’amministrazione Regionale di centro destra ha introdotto un treno Civitavecchia–Roma la domenica mattina nella fascia oraria che risultava scoperta da aprile a ottobre. Inoltre nel periodo estivo sono programmati ulteriori treni, cosiddetti del mare, nei giorni festivi. Si ricorda che Il Civitavecchia express sarà trasformato in servizio RV ordinario accessibile a tutti i pendolari».

