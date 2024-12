VITORCHIANO - Si è svolto nella serata di martedì 14 novembre il 29esimo consiglio comunale, un’assise svolta in presenza e moderata dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Santini.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti l’assise ha discusso tre ulteriori punti all’ordine del giorno, a partire dalla ratifica della G.C. n. 103 del 29/09/2023 di variazioni urgenti al bilancio 2023/2025. Si tratta di una delibera illustrata dall’assessore al Bilancio Ielmoni Ester, necessaria per far recepire al bilancio le variazioni urgenti autorizzate dall’organo esecutivo per il Dpo, la ricezione dei fondi Regionali in seno al Psr per il recupero della sentieristica e per la digitalizzazione dei servizi dell’ufficio anagrafe per una migliore fruibilità degli stessi da parte dei cittadini.

Secondo punto all’ordine del giorno la ratifica del. G.C. 115 DEL 24/10/2023 ad oggetto "Chiesa di San Pietro - Interventi di completamento e adattamento a sala conferenze. Esame ed approvazione Progetto definitivo - variazioni al Piano Triennale Opere Pubbliche e variazione al bilancio di previsione 2023 2025" - Una delibera illustrata dall’assessore ai Lavori Pubblici Cruciani Federico che fa seguito a quanto già deliberato lo scorso consiglio comunale circa la richiesta di finanziamento per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale della chiesa di San Pietro. Un progetto per oltre 520mila euro. Un’opera importante, strategica, promessa da oltre 50 anni e che oggi potrebbe finalmente ricevere il giusto finanziamento e quindi vedere la luce. Con questa delibera il consiglio comunale ha recepito quanto già approvato dalla circa l’aggiornamento prezzi del progetto esecutivo ed la sua corretta valorizzazione nel programma triennale delle opere pubbliche. Terzo e ultimo punto, le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025. «Una delibera Illustrata dall’assessore al Bilancio Ester Ielmoni cui cui si approva e allinea il bilancio corrente alle reali necessità dell’Ente, in sede di assestamento periodico, come previsto dal d.lgs 267/2000). Una delibera che, oltre che recepire gli effetti delle due precedenti, ha permesso di raccogliere e sintetizzare altri finanziamenti ricevuti dallo Stato, dalla Regione Lazio e dalla Comunità Montana. Inoltre la stessa ha permesso che il bilancio comunale faccia proprie le economie per l’ulteriore rinegoziazione di alcuni mutui, nonché renda sufficientemente capienti i capitoli di spesa per costi energetici e le festività natalizie, nonché per la necessità di sistemare l’area esterna calpestabile all’ingresso dell’edificio delle scuole medie così da renderla pienamente fruibile».

In chiusura di seduta, il sindaco Ruggero Grassotti ha ricordato che sono state anche stanziate le necessarie risorse economiche per l’acquisto dei tradizionali pacchi natalizi alimentari che saranno distribuiti, nelle prossime settime, alle famiglie in stato di disagio economiche o segnalate dal servizio di assistenza sociale.

«Ulteriori passi in avanti per il rilancio del nostro splendido territorio».

