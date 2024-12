SANTA MARINELLA - Nei giorni scorsi, in città, è stato firmato l’atto costitutivo del “Comitato Forza Popolare – Santa Marinella e Santa Severa siamo noi”. Lo scopo del comitato è quello di consentire ai cittadini di riappropriarsi della politica al fine di costruire un’alternativa reale e concreta ai consueti modi di governare la città.

“E’ urgente un ritorno alla normalità che consenta a tutti i cittadini di avviare le migliori pratiche di sviluppo e coesione sociale – spiega il direttivo - ricostruendo in maniera corale l’orgoglio di essere cittadini di questo luogo. Forza Popolare si propone anche come cantiere per la buona politica e le buone pratiche amministrative, l’occasione per coinvolgere tutti i cittadini che nel tempo si sono allontanati dalla politica assieme a quelli che l’hanno sempre guardata da lontano, magari mentre chi diceva che la sapeva fare era occupato da altre questioni”. I presenti all’evento e i fondatori hanno eletto Angelo Bondi presidente, Cristiano Degni segretario, Francesco Fiorucci tesoriere, Giancarlo Ricci e Sergio De Paola membri del consiglio direttivo. Il Comitato Forza Popolare è già attivo e presente sui social, ha un canale whatsapp ed una newsletter dedicata a cittadini e simpatizzanti ma aspira a diventare un punto di riferimento reale e fisico per chi abbia la voglia di mettersi in gioco e per chi abbia bisogni o progetti da realizzare. Il consiglio direttivo di Forza Popolare svilupperà nella prossima seduta un calendario di incontri con la cittadinanza che saranno anche occasione per sviluppare le adesioni al progetto.

