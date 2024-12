FARNESE - Nasce a Farnese il circolo territoriale di Fratelli d’Italia, motivo di grande orgoglio e soddisfazione per i promotori. Il progetto è condiviso con un gruppo di persone attualmente impegnate nella politica locale e nasce dalla volontà di creare un’importante occasione di aggregazione.

«Il nostro impegno - si legge nella nota del circolo - è finalizzato alla creazione di un luogo di confronto e ascolto delle istanze dei cittadini farnesani, per affrontare le problematiche comuni e cooperando nel trovare soluzioni concrete ed efficaci. Cercheremo di organizzare incontri propositivi, poiché stare in mezzo alla gente è fondamentale per migliorare la proposta politica, nonché diventare un punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nel pensiero e nell’azione di Fratelli D’Italia. La nostra mission è offrire soluzioni concrete e l’obiettivo è fare del bene alla nostra comunità e al nostro territorio. I consiglieri comunali Eugenio Margottini, Romolo Gentili e Francesco Lanzi si complimentano con Pamela Portincasa, per aver tradotto in realtà la formazione del circolo, non esitando ad aderire al progetto territoriale di FdI. Inoltre, saranno il collegamento tra cittadini, comune, provincia e regione. Infine, ringraziamo il consigliere regionale Daniele Sabatini e l’onorevole Mauro Rotelli per il supporto e la disponibilità dimostrata, sempre impegnati per la difesa della Tuscia. Il circolo di Farnese è figlio del loro impegno nei territori per i territori», conclude la nota del circolo.

