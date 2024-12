LADISPOLI – Gli effetti della Lega “svuotata” si fanno sentire. Dopo il sindaco Alessandro Grando altri due esponenti avevano lasciano il partito di Salvini: il presidente del Consiglio, Carmelo Augello e il consigliere comunale, Daniela Marongiu.

Dopo la grande fuga questi ultimi due hanno formato un nuovo gruppo: “Con voi per Ladispoli”. Continua il viavai di consiglieri da una parte all’altra. Daniela Marongiu si era candidata come consigliere 2 anni fa con il movimento Cuori Ladispolani. E il consigliere comunale Emiliano De Simone aveva già abbandonato la Lega. Poi era stata la volta del sindaco. «Vogliamo far cresce il nostro nuovo gruppo – hanno detto pubblicamente Augello e Marongiu su “Ladispoli News” – e nello stesso tempo aggregare un numero importante di persone per far sentire ancora con maggiore forza la nostra voce all’interno del palazzetto comunale e per ottenere risultati più ambiziosi per la nostra comunità». Dopo le elezioni europee il Carroccio avrebbe dovuto in qualche modo metter mano alla “questione ladispolana” cercando nuove figure in grado di rappresentare il futuro e riprendere terreno rispetto a Forza Italia e Fratelli d’Italia attualmente più rappresentati.

L’altro rebus ovviamente è capire dove finirà Alessandro Grando che finora non si è mai sbilanciato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA