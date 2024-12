MONTALTO - Si è tenuto domenica il congresso straordinario del circolo del Partito Democratico di Montalto e Pescia che ha scelto all’unanimità Alessandro Petronio come nuovo segretario. «Termina nel migliore dei modi un lungo e proficuo periodo di preparazione gestito con tenace pazienza dal compagno Sandro Celli che ringraziamo per le sue doti umane e politiche - affermano dal Pd - Il congresso è il primo vero atto di ripartenza del partito, desideroso di riconquistare la fiducia dei simpatizzanti e dei cittadini con un’agenda di interventi e azioni mirate agli interessi reali della comunità. Gli iscritti all'unanimità hanno eletto Alessandro Petronio come nuovo segretario cittadino, riconoscendo nella sua figura quelle capacità di sintesi e di ascolto necessarie al nuovo gruppo per poter lavorare intensamente ed efficacemente». ©RIPRODUZIONE RISERVATA