«La notizia per cui, a mercati europei chiusi, la prestigiosa agenzia indipendente Moody’s ha migliorato il rating della regione Lazio da Ba1 a Baa3 rappresenta un punto di snodo straordinario nella storia recente della nostra regione. Per questo ci sentiamo di ringraziare profondamente per tutto il lavoro svolto l’intera giunta del Presidente Francesco Rocca a partire proprio dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini unitamente al Consiglio regionale che ha supportato in questo anno l’azione di grande cambiamento portata avanti dall’Esecutivo. In 12 mesi di maggioranza di centrodestra in cui Fratelli d’Italia ha svolto un ruolo di motore dell’azione amministrativa, il giudizio sul grado di solidità è passato da pre-spazzatura “non-investiment/speculative” ad un livello “lower/medium” in grado di essere potenzialmente attrattivo per i mercati finanziari. La strada che proponevamo ai cittadini in campagna elettorale è stata tracciata e la “direzione futuro” di cui parlavamo inizia ad essere realtà». Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Italia Regione Lazio Daniele Sabatini, cui fa eco l’onorevole Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. «Il buon governo della Regione Lazio a guida Rocca viene riconosciuto dall’agenzia internazionale Moody’s che premia la Regione con un cambio significativo di rating. La serietà e il rigore con il quale il Presidente Francesco Rocca e l’assessore Giancarlo Righini hanno lavorato dimostrano il cambio di rotta che, in un solo anno l’amministrazione di centrodestra in cui il gruppo di Fratelli d’Italia ha giocato un ruolo di primo piano, rappresenta il primo impegno mantenuto nei confronti degli elettori. Questo cambio di rating denota quindi grande stabilità e rende finalmente la Regione Lazio potenzialmente attrattiva per gli investitori premiando le strategie e le politiche economiche intraprese dalla giunta Rocca e facendo osservare il futuro con maggiore fiducia e rinnovate prospettive».

