CIVITAVECCHIA – Martedì scorso la candidata sindaco civica Roberta Galletta ha incontrato i lavoratori della Minosse, preoccupati per il loro futuro lavorativo in vista della ormai imminente decarbonizzazione della Centrale di produzione energetica, che hanno chiesto concretezza e impegni imminenti.

«Ho espresso la volontà di spezzare il perverso ricatto lavoro-salute consumato per decenni sulle spalle dei cittadini e calato sui civitavecchiesi in anni di servitù industriali – ha spiegato Galletta - perché è ormai necessario se non vitale ribaltare i rapporti di forza che finora hanno tenuto piegata la nostra comunità, restituendo dignità e capacità contrattuale alla città. Dialogare, ma con fermezza per portare a risoluzione questa importante vertenza dei lavoratori della Minosse, con Enel, Tirreno Power, Autorità Portuale, Compagnia Portuale e tutte le organizzazioni sindacali, attivando anche tutte le forme di tutela economica per i lavoratori della Minosse tramite il reperimento di ammortizzatori sociali – ha concluso – è quello che può essere attuato in risposta alle istanze dei lavoratori verso i quali è necessario avere massima attenzione».