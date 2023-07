SANTA MARINELLA - Segnale Rai a Santa Marinella: una operazione iniziata quattro anni fa. Il sindaco di Santa Mariella Pietro Tidei non ci sta alle dichiarazioni della consigliera regionale Emanuela Mari che sembra volersi prendere i meriti della risoluzione di un problema annoso. «Dopo l'attivazione degli apparati installati da RaiWay, sembra finalmente risolto il problema della ricezione dei canali dell'emittente pubblica in tutta l'area del comune di Santa Marinella e relativo territorio Santa Severa compresa - spiega Tidei - Questa operazione è frutto dell'azione iniziata già quattro anni fa dal nostro Comune con contatti diretti con Rai e RaiWay.Dispiace leggere che come al solito ci sia qualche rappresentante dell'opposizione che cerchi di accaparrarsi il merito per mettersi in buona luce». «Stiamo parlando del consigliere regionale Emanuela Mari (proclamata in questa carica lo scorso mese di marzo) -sottolinea il sindaco - che ringrazia il dottor Roberto Cecatto, nuovo A.D. Raiway (in carica dai primi di maggio) da lei incontrato qualche settimana fa, per aver mantenuto fede all'impegno con lei preso riguardo al problema del segnale Rai a Santa Marinella. La suddetta non sa, o più probabilmente omette, che gli apparati erano già stati installati da aprile, rispondendo alle varie comunicazioni fatte dal Comune di Santa Marinella (in particolare l'ultima di novembre, a cui RaiWay aveva ai tempi già dato riscontro scritto) per poi passare alla fase operativa del progetto. Molto tempo prima che la Mari entrasse nel consiglio regionale e che Cecatto diventasse Ad. Oggi anche Rai ha ufficializzato sul suo sito web la notizia del rilascio del potenziamento del segnale televisivo digitale terrestre nella località prescelta a Civitavecchia (Monte Paradiso per l'esattezza come ci hanno comunicato direttamente dalla Rai) mentre stanno ultimando gli ultimi test per il rilascio definitivo. A conferma di quanto esposto in precedenza, si legge infatti sul web, nell’ambito del continuo miglioramento della ricezione utente, nel corso del mese di luglio, è stato attivato il nuovo impianto trasmissivo che integra la copertura dell’area territoriale di Civitavecchia. https://www.rai.it/portale/Al-via-la-nuova-Tv-digitale-f3599d33-ad06-4f49-9334-415b13b7e18b.html

Continuiamo a seguire con attenzione la questione direttamente con l'area tecnica incaricata dall'emittente pubblica, e invitiamo i cittadini a verificare tra qualche giorno i miglioramenti sulla ricezione dei canali Rai diffusi su digitale terrestre (con l'accortezza di risintonizzare il ricevitore DVB T2 del proprio televisore, ed in caso riposizionare l'antenna se rivolta verso il ripetitore per i canali Mediaset)».

