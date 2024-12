S. MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei risponde alle esternazioni della presidente del comitato cittadino per il diritto alla Casa Stefania Abbatiello che nei giorni scorsi aveva ringraziato il consigliere di minoranza Alina Baciu per aver ottenuto dalla Regione Lazio 23mila euro per allungare le corse del servizio pubblico cittadino. “Leggo sulla stampa le affermazioni della signora Abbatiello che ringrazia dei consiglieri comunali di opposizione e l’assessore regionale Ghera, per aver fatto si che venisse riconosciuto al Comune un contributo volto ad implementare il trasporto pubblico locale. Prendiamo atto di ciò e ce ne rallegriamo, perché pensiamo che qualsiasi maggiore risorsa che viene impegnata sul nostro territorio non possa che fare del bene alla nostra comunità. D’altra parte l’amministrazione che rappresento, negli ultimi sei anni è stata capace di presentare progetti ed ottenere finanziamenti dalla Regione, dal Governo per decine di milioni di euro, progetti che cambieranno in maniera indelebile un territorio fragile, depredato da 50 anni di amministrazioni che hanno pensato solo a cementificare, dimenticandosi dei servizi essenziali che un Comune moderno deve garantire come impianti sportivi, edifici scolastici moderni e funzionali oltra alla sicurezza attraverso la mitigazione del rischio idrogeologico. Tuttavia non vorrei che questo “nuovo” contributo non sia altro che quello già riconosciuto e finanziato dalla vecchia amministrazione regionale nella nostra precedente legislatura per 30mila euro con la determina regionale numero G18621 del 2022, ed oggetto a settembre scorso di una determina, con la quale l’amministrazione regionale provvedeva al “disimpegno” delle somme assegnate nel 2022 a causa di errata codifica del capitolo di spesa indicando tuttavia che tali somme sarebbero state successivamente re impegnate su di un capitolo correttamente classificato”. “Sicuramente non è intenzione di una seria amministrazione, come l’attuale Giunta Regionale – conclude Tidei - dare sponda e risalto ai mezzucci di bassa lega dei personaggi che purtroppo animano la scena politica di S. Marinella, e che non perdono l’occasione di mostrare la loro incompetenza e mancanza di preparazione sia in campo politico che amministrativo”.