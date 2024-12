CAPRAROLA - «Se questo è un mercato settimanale. Ore 10,30 di martedì, giorno tradizionalmente deputato allo svolgimento del mercato settimanale a Caprarola e questo è lo scenario che abbiamo trovato». Così, il circolo comunale di Fratelli d’Italia, con tanto di documentazione fotografica. I rappresentanti di FdI hanno fatto un giro per il mercato, raccogliendo i commenti degli ambulanti. «A detta degli operatori e dei fruitori è lo scenario che si sta ripetendo ogni martedì da quando il sindaco, la giunta, la maggioranza hanno deciso di spostare il suddetto mercato da piazza Mariano Tamburrini a... non si sa bene dove. Un parcheggio sterrato che non è un parcheggio. In una tra le zone più esposte al vento del paese cimino e più assolate. Con le temperature che si prospettano per questa estate già si possono immaginare i bagni di polvere che saranno costretti a farsi i fruitori e i venditori. Difficilmente e pericolosamente accessibile, senza servizi igienici e requisiti minimi Asl», affermano dsl circolo.

«Risultato, al momento, già quattro licenze riconsegnate dai titolari di banchi e popolazione sempre più costretta a rinunciare a questo servizio. Lo spostamento del mercato settimanale si è reso necessario, argomenta l’amministrazione, perché piazza Tamburrini è e sarà interessata, nel medio/lungo periodo, da lavori per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia finanziato con fondi Pnrr. Inevitabile, quindi, uno spostamento ma perché, allora, non scegliere come nuova sede temporanea viale Caduti Sul Lavoro? Già sede del mercato settimanale prima di piazza Mariano Tamburrini. Questo avevano proposto fin dall’inizio i venditori, questa sarebbe stata la scelta più logica ma soprattutto questo è quanto ci hanno rappresentato tutti i cittadini di Caprarola che abbiamo sentito durante il nostro sopralluogo», proseguono.

«Raccogliendo la loro rabbia e lo scoramento dei venditori, il mercato rischia letteralmente di morire, quindi come circolo comunale di Fratelli d’Italia di Caprarola chiediamo al sindaco, alla giunta, alla maggioranza di riconoscere il loro errore e ritornare sui loro passi ricollocando il mercato settimanale in viale Caduti sul Lavoro».

