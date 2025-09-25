CIVITAVECCHIA – Si moltiplicano gli interventi dopo l’approvazione del nuovo regolamento mensa scolastica. In merito alle dichiarazioni della consigliera del M5S Alessandra Lecis, è Fratelli d’Italia a smentire con fermezza quanto affermato, tuonando: «Non corrisponde al vero. Con l’approvazione della modifica all’art. 5 del regolamento mense, il Comune dispone finalmente di uno strumento chiaro e operativo- hanno ribadito dal partito – per attivare subito i rimborsi alle famiglie, già da quest’anno scolastico. Il nostro emendamento è stato ritenuto ammissibile dal Segretario Generale e dalla dirigente di settore, proprio perché non incide sulla gara né richiede modifiche contrattuali. Va ricordato che già prima della modifica un parere tecnico degli uffici aveva evidenziato la possibilità di attivare la misura con uno stanziamento di 90.000 euro. Il problema è politico: la maggioranza non ha mai avuto intenzione di aiutare davvero le famiglie. Ha portato il regolamento in consiglio solo a settembre, dimostrando superficialità e scarsa serietà. Basta scuse – hanno concluso da FdI – dire che “non si può per via della gara” è falso. I rimborsi sono attivabili da tempo. Se non si è voluto farlo, è per scelta. Per incarichi esterni e contributi ad alcune associazioni le risorse si trovano sempre. Per le famiglie in difficoltà, invece, solo rinvii e pretesti. Il nostro provvedimento non è propaganda: è una scelta politica concreta, che garantisce rimborsi legati all’ISEE e riduce il peso delle tariffe mensa. È una questione di giustizia sociale e di priorità. E oggi è chiaro a tutti quali siano quelle di questa Amministrazione».