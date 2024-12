TARQUINIA - «Rispondiamo una volta e per tutte all’ex sindaco Mauro Mazzola, che non perde occasione per ricordarci di come, durante i suoi 10 anni di mandato come sindaco, tutti i meriti per i risultati raggiunti siano stati suoi propri, e le colpe, invece, degli amministratori del Partito democratico dal quale è sparito al quale “aveva delegato troppo”».

Il Pd incalza l’ex sindaco Mauro Mazzola dopo alcune critiche mosse dall’ex primo cittadino a quello che è stato per molto tempo il suo partito di riferimento.

«Forse Mazzola ha la memoria molto corta, d’altro canto non ricorda neppure che prima di lui già Conversini aveva fatto due mandati consecutivi - sottolinea il Pd -. Strano, perché lui, con Conversini, ha fatto l’assessore. Non solo, l’amnesia deve essere più grave del previsto, perché nell’ordine, grazie al Partito dal quale è prontamente uscito senza proferire parola il giorno dopo aver finito la sua carica da sindaco e presidente della Provincia, e senza mancare occasione per rinnegarlo, ha potuto fare: consigliere comunale, assessore comunale, sindaco per 10 anni del Comune di Tarquinia, consigliere provinciale, assessore provinciale, presidente della provincia di Viterbo, oltre a tutti gli incarichi al Medio Tirreno, all’Autorità portuale. E meno male che aveva delegato troppo. È proprio vero, in politica servono i “bravi maestri”, e questa è senza dubbio una bella lezione di dignità politica». ©RIPRODUZIONE RISERVATA