CIVITAVECCHIA – A una settimana dall'inizio del ballottaggio, Massimiliano Grasso fissa gli ultimi importanti appuntamenti della campagna elettorale.

Il candidato sindaco del centrodestra, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Grasso sindaco, Lega, La svolta e Civitavecchia 2030, ha deciso di trascorrere quattro giorni tra le persone per parlare dell'immediato futuro del comune di Civitavecchia.

«Abbiamo incentrato la nostra campagna elettorale sul dialogo - spiega Grasso - e anche la nostra amministrazione sarà estremamente aperta all'ascolto dei cittadini. Nei prossimi giorni, a partire da domani, vogliamo tornare in piazza e raccogliere consigli, idee e spunti di riflessione da parte dei cittadini».

Il calendario degli incontri è molto ricco e ha già riscosso pareri favorevoli da molti cittadini. Si parte domani, lunedì 17 giugno, tra largo dei Mille (dalle 18,30) e i campi da calcio a cinque di via Giulio Cerruti (dalle 20). Martedì 18 giugno è la volta dell'incontro pubblico sugli usi civici, a corso Centocelle a partire dalle 17, e di piazza Verdi dalle (19,30).

Tre appuntamenti invece per mercoledì 19 giugno: alle 18 alla rotonda di Campo dell'Oro, alle 18,45 in largo della Solidarietà a San Gordiano e alle 19,30 al parco Baden Powell a Boccelle. Giovedì 20 giugno, infine, il ritrovo è dalle 18,30 in piazza Piccolomini e dalle 19,30 in via Francesco De Sanctis.

«I cittadini ci troveranno nei quartieri e nelle piazze - conclude Grasso - per condividere il nostro progetto di governo, per confrontarci e per costruire insieme il futuro della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare per far vincere insieme Civitavecchia».

