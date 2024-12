CIVITAVECCHIA – «A Civitavecchia la cultura deve tornare protagonista. Con questo scopo abbiamo creato una serie di proposte ambiziose ma allo stesso tempo concrete, che puntano a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città». Lo ha sottolineato il candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso.

«Il nostro è un territorio ricco di storia da scoprire e riscoprire sia per cittadini che per i tanti turisti che ogni anno ci scelgono – ha aggiunto –saranno innanzitutto riqualificati e promossi siti di grande valore come le Terme di Traiano, Aquae Tauri, la necropoli etrusca della Scaglia e la Villa Pulcherrima, antica villa romana dell'imperatore Traiano. Un ruolo centrale sarà poi ricoperto dalla figura di Guglielmo Marconi, il genio della radiocomunicazione che ha avuto un legame profondo con il territorio. L'idea è quella di istituire un museo tematico a lui dedicato che celebrerà la sua figura e la sua influenza sullo sviluppo della città. Il programma pone al centro gli artisti locali, riconoscendo il loro fondamentale ruolo nel definire l'identità culturale di Civitavecchia. Saranno quindi implementate diverse azioni per sostenerli e valorizzarli: promozione, sostegno alla creazione di brand locali ed eventi culturali e artistici. L'obiettivo ambizioso, da raggiungere anche grazie alla cultura – ha concluso Grasso - è quello di trasformare Civitavecchia in un polo culturale di riferimento, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall'Europa. La città diventerà un luogo dove la creatività, l'arte e la tradizione si incontrano per dare vita a esperienze coinvolgenti».